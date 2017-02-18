藍委憂林美珠的工時發言 對勞工更不利
國民黨立委李彥秀今天說，勞動部長林美珠的發言凸顯出對工時計算的荒謬認知。她也憂心，林美珠這樣的說法，等於給雇主更多擴大解釋的空間，對勞工更加不利。
國民黨立院黨團書記長王育敏17日在總質詢時詢問林美珠，遊覽車司機在旅客下車觀光後的等待時間是否算是工時，林美珠回應，依勞基法的規定，只要司機不受雇主的拘束，可以自由支配的這段時間，就叫做休息，休息就不算工時。
對此，李彥秀今天透過臉書表示，林美珠的發言凸顯出公部門對工時計算的荒謬認知。無獨有偶，賀陳旦日前也說台鐵夜班工作有3到5小時時間是休息的，可見閣員完全分不清楚什麼是休息，什麼是待命。
李彥秀說，她更擔憂林美珠這樣的說法，等於給雇主更多擴大解釋的空間，如果依照這個邏輯去執行勞檢，對勞工更加不利；政府不但帶頭當慣老闆，還開班授課指導雇主如何當慣老闆，這樣要如何擺脫過勞之島的惡名？1060218
(中央社)
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