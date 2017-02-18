不畏脊椎側彎堅持舞上台 微電影《歪歪人》獲獎
大葉大學學生郭芮辰自小就有嚴重脊椎側彎，但熱愛跳舞的她卻堅持不放棄舞蹈的夢想，她的故事被同班同學翻拍成微電影《歪歪人》，在72組參賽作品中脫穎而出，榮獲「第三屆大學不後悔-故事紀錄比賽」獲精彩故事獎，獲頒獎金6千元。
郭芮辰就讀大葉傳播藝術學士學位學程二年級，熱愛跳舞的她直到大學才如願加入校內熱舞社；起初家人擔心她花太多時間練舞影響課業，社團同學也質疑她練舞多次卻仍跳不好，但在朋友的支持鼓勵下，她堅持不放棄，最後順利站上學期末的舞展舞台上展現精彩舞姿，博得好評。
郭芮辰說，因為自小就有嚴重脊椎側彎，很多人對她學跳舞都不看好，但她堅持繼續練習，跳舞讓她變得更開朗，也讓家人改變立場，從反對轉為全力支持她。
室友陳昕妤說，一路看著她參加熱舞社，從缺乏自信到堅持夢想，即使練舞導致身體不舒服，也不輕易放棄，看她終於站在台上表演那一刻，讓她覺得非常感動，因此以此當微電影題材，希望透過影片鼓勵每個大學生勇敢向夢想前進。
指導老師王漢銘老師指出，陳昕妤、王映婷、郭芮辰、高偉哲合力完成的微電影《歪歪人》，取材自學生自身的真實故事，格外能引發共鳴，加上劇本與表現手法都不俗，才能脫穎而出。
(中時)
關鍵字：歪歪人、大學不後悔-故事紀錄比賽
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