不畏脊椎側彎堅持舞上台 微電影《歪歪人》獲獎

大葉大學傳藝學程二年級生王映婷(左一)、陳昕妤(左二)、高偉哲(右二)、郭芮辰(右一)獲「大學不後悔－故事紀錄比賽」精彩故事獎。(謝瓊雲攝)

微電影「歪歪人」講述有嚴重脊椎側彎的女主角堅持舞蹈夢想的故事。(謝瓊雲翻攝)

微電影「歪歪人」講述有嚴重脊椎側彎的女主角堅持夢想不放棄練習熱舞，最終站上舞台完成演出的故事。(謝瓊雲翻攝)

大葉大學傳藝學程高偉哲(左一)、陳昕妤(左二)、郭芮辰(右二)、王映婷(右一)與指導老師王漢銘老師(中)分享得獎喜悅。(謝瓊雲攝)

大葉大學學生郭芮辰自小就有嚴重脊椎側彎，但熱愛跳舞的她卻堅持不放棄舞蹈的夢想，她的故事被同班同學翻拍成微電影《歪歪人》，在72組參賽作品中脫穎而出，榮獲「第三屆大學不後悔-故事紀錄比賽」獲精彩故事獎，獲頒獎金6千元。

郭芮辰就讀大葉傳播藝術學士學位學程二年級，熱愛跳舞的她直到大學才如願加入校內熱舞社；起初家人擔心她花太多時間練舞影響課業，社團同學也質疑她練舞多次卻仍跳不好，但在朋友的支持鼓勵下，她堅持不放棄，最後順利站上學期末的舞展舞台上展現精彩舞姿，博得好評。

郭芮辰說，因為自小就有嚴重脊椎側彎，很多人對她學跳舞都不看好，但她堅持繼續練習，跳舞讓她變得更開朗，也讓家人改變立場，從反對轉為全力支持她。

室友陳昕妤說，一路看著她參加熱舞社，從缺乏自信到堅持夢想，即使練舞導致身體不舒服，也不輕易放棄，看她終於站在台上表演那一刻，讓她覺得非常感動，因此以此當微電影題材，希望透過影片鼓勵每個大學生勇敢向夢想前進。

指導老師王漢銘老師指出，陳昕妤、王映婷、郭芮辰、高偉哲合力完成的微電影《歪歪人》，取材自學生自身的真實故事，格外能引發共鳴，加上劇本與表現手法都不俗，才能脫穎而出。

(中時)