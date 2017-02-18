彰化縣長魏明谷旅展推銷美食觀光 人氣吸買氣

彰化縣長魏明谷（左）是推銷彰化觀光的最佳代言人，吸引人氣衝買氣。（盧金足攝）

彰化縣長魏明谷到「2017台中春季旅遊大展」，發揮推銷觀光產業的魅力，打出愛上彰化的吸引力！

「真好喝！好香的咖啡！」魏明谷親自出馬為彰化縣觀光旅遊當起最佳銷售員，會場內的咖啡香打開每個人的胃蕾，魏明谷還站在咖啡攤位前招呼客人，一杯杯微微帶酸味的咖啡，入喉香醇獲得大家讚賞，超人氣衝出高買氣。

魏明谷說，彰化有許多套裝旅遊行程，帶動彰化的觀光產業，讓旅客可以在彰化深度旅遊，歡迎大家到彰化，認識彰化、探索彰化，愛上彰化。

彰化建縣將近300年，歷史悠久，擁有豐富的人文古蹟，也有上天賜予的自然景觀，因為開發的早，發展出豐富的美食文化。

一般人常認為台灣小吃口味北部較鹹、南部偏甜，彰化正好位在台灣中部，口味鹹甜適中，而且又是海線與山線的交會處，結合山珍與海味，更是閩南與客家群居的地方，美食富有客家與閩南文化特色，值得旅客前來旅遊與品嘗美食。

「打造彰化為風光大縣！」魏明谷說，彰化縣政府全力推動鹿港國家歷史風景區，並獲中央的支持與肯定，未來彰化將成為全國歷史文化之旅的典範，並以「綠能文化、智慧大縣」為願景，使彰化縣成為智慧宜居城市。

(中時)