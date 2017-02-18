呷辦桌看大戲 宜蘭大拜拜開放訂桌

宜蘭大拜拜今年由城隍廟主辦，宜蘭市長江聰淵（右一）、歌手羅時豐（右二）等人在城隍廟上香祝禱，祈求活動圓滿成功。（李忠一攝）

農曆二月初八（國曆3月5日）是城隍爺聖誕，宜蘭市在誕辰前一晚與當天，有神轎出巡、藝陣、大神尪出陣踩街，宜蘭市公所在城隍爺誕辰當晚主辦「2017宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，席開500桌，從19日起受理訂桌。

宜蘭大拜拜是由東嶽廟與城隍廟輪流舉辦，今年輪到城隍廟主辦，呷辦桌、音樂晚會地點在宜蘭市新月廣場對面204停車場及化龍一村空地，3月5日的音樂晚會由梅東生、王思佳擔綱主持，邀請的歌手有羅時豐、李千娜、黃文星……等人。

今天（18日）羅時豐來到宜蘭為活動暖身，他說，小時候很期待大拜拜呷辦桌，很榮幸可以參加宜蘭的星光音樂晚會，歡迎鄉親一起共襄盛舉。宜蘭市長江聰淵指出，宜蘭大拜拜是舊城的年度大事，是在地重要的民俗文化，復刻古早味廟會的氛圍，也喚醒過去宜蘭敬神、重人情味的記憶。

席開500桌的「呷辦桌」，菜色有蘭陽風味拼盤、蘭陽蛋酥西魯肉、櫻花蝦米糕、清蒸鱸魚、翠綠東坡肉…等12道菜色，公所指出，每桌原價3000元，公所每桌額外補助500元，民眾只要2500元就可品嘗蘭陽特色合菜。

訂桌時間是2月19日上午8時至中午12時，訂桌地點在宜蘭市原救國團1樓大廳，20日起至3月1日在市公所民政課訂桌，2月25至2月28連假期間暫停訂桌，每人限訂5桌。

(中時)