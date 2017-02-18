呷辦桌看大戲 宜蘭大拜拜開放訂桌
農曆二月初八（國曆3月5日）是城隍爺聖誕，宜蘭市在誕辰前一晚與當天，有神轎出巡、藝陣、大神尪出陣踩街，宜蘭市公所在城隍爺誕辰當晚主辦「2017宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，席開500桌，從19日起受理訂桌。
宜蘭大拜拜是由東嶽廟與城隍廟輪流舉辦，今年輪到城隍廟主辦，呷辦桌、音樂晚會地點在宜蘭市新月廣場對面204停車場及化龍一村空地，3月5日的音樂晚會由梅東生、王思佳擔綱主持，邀請的歌手有羅時豐、李千娜、黃文星……等人。
今天（18日）羅時豐來到宜蘭為活動暖身，他說，小時候很期待大拜拜呷辦桌，很榮幸可以參加宜蘭的星光音樂晚會，歡迎鄉親一起共襄盛舉。宜蘭市長江聰淵指出，宜蘭大拜拜是舊城的年度大事，是在地重要的民俗文化，復刻古早味廟會的氛圍，也喚醒過去宜蘭敬神、重人情味的記憶。
席開500桌的「呷辦桌」，菜色有蘭陽風味拼盤、蘭陽蛋酥西魯肉、櫻花蝦米糕、清蒸鱸魚、翠綠東坡肉…等12道菜色，公所指出，每桌原價3000元，公所每桌額外補助500元，民眾只要2500元就可品嘗蘭陽特色合菜。
訂桌時間是2月19日上午8時至中午12時，訂桌地點在宜蘭市原救國團1樓大廳，20日起至3月1日在市公所民政課訂桌，2月25至2月28連假期間暫停訂桌，每人限訂5桌。
(中時)
關鍵字：宜蘭大拜拜星光音樂晚會、城隍廟、城隍爺聖誕
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。