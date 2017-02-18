許添財：台灣遊艇業應進軍國際

商研院南部院區副院長張皇珍（右二）18日就任，由董事長許添財（左二）主持布達儀式並頒發證書，南部院區院長謝龍發（右一）及副院長王建彬（左一）也出席。（呂素麗攝）

商研院董事長許添財說，台灣遊艇產業具有國際發展潛力。（呂素麗攝）

遊艇是高雄的特色產業。（呂素麗攝）

商研院董事長許添財對台灣遊艇產業進軍國際市場充滿信心。（呂素麗攝）

財團法人商業研究院董事長許添財今天在高雄表示，地方要發展特色產業，進軍國際，高雄擁有的遊艇產業，就具有國際發展潛力，也是首要推動的特色產業，其也縣市無可取代；商研院將於23日與高雄亞灣遊艇開發公司簽訂合作備忘錄，推動台灣遊艇業進軍國際市場，新加坡遊艇業也要來共襄盛舉。

商研院南部院區副院長張皇珍布達儀式今天在亞果高雄亞灣會館舉行，由董事長許添財主持並頒發證書，許添財強調商研院要啟動南部商業發展計畫，並對遊艇業進軍國際市場充滿信心。

許添財說，台灣是海洋國家，可惜我們只有海鮮文化，沒有海洋文化，過去的海洋產業很偏狹，未來要發展具有國際競爭力的海洋文化，高雄的遊艇產業就是具有國際競爭力的地方特色產業，商研院要協助發展這一區塊的洋產業，使其更具國際競爭力，這也是高雄的利基。

他強調，下周4與高雄亞灣遊艇開發公司簽訂合作備忘錄，讓國際新經濟合作主義由台灣做起，台灣不是經濟小國，讓台灣遊艇業快速發展，進軍國際市場，並佔有一席之地。

至於未來商研院南部院區未來的發展，許添財說，台灣服務業產值已占GDP比重近6成3，就業人口超過660萬人，就業比重近6成，是台灣重要的產業，加上南部整體服務業比重低於47%，相較於全國整體服務業比重63%，兩者相差16%。

他說，配合政府推動高質化服務業，商研院設立南部院區的兩大重點，第一是落實推動經濟部商業司「商業服務區域平衡發展計畫」，要在高雄開辦「基業長青創二代課程」，針對南台灣的商業服務型態身打造課程。

張皇珍是國立中興大學環境工程博士，曾任台中市、台南市環保局長及雲林縣副縣長，許添財當台南市長時，她擔任多年環保局長，彼此合作多年。

許添財肯定張皇珍的能力，他說，她具備積極正向且行動派的優點，未來將借重張皇珍在環保方面及與工商業界溝通的長才，賦予其推動南台灣智慧城市及區域平衡發展的使命。

張皇珍也以「立足南台、熱情專業、共創未來」為目標自我勉勵，希望共創南台灣商業服務業榮景。

商研院南部院區目前設於高雄第一科技大學，5月20日將搬遷到雄市中正路財稅大樓，屆時將由總統蔡英文主持揭牌。

(中時)