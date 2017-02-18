農會明選舉 最高檢：偵辦190案、461名被告
各地農會將於明天選舉，因選情激烈，各地賄聲賄影，檢察總長顏大和今指示檢警調與農委會系統充分合作，戮力查察，截至今午為止，農會選舉共受理偵辦190件、461名被告，其中賄選163件、409名被告；暴力案件有4件、9名被告。
最高檢察署表示，全國302個農會農事小組組長、副組長、會員代表將於19日改選，基層農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事於3月14日舉行，直轄市、縣農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事於3月31日舉行，全國農會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於4月21日舉行。
漁會方面，全國40個漁會漁民小組組長、副組長、會員代表將於3月18日全面改選，區漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於4月14日改選，全國漁會理、監事互選理事長、常務監事並聘任總幹事部分，於5月4日改選，工程非常浩大。
由於選情激烈，賄選傳聞不斷，檢察總長顏大和先後至各二審檢察署召開農、漁會選舉查察分區座談會，要求檢、警、調、政風機關將農漁會選舉查察列為重點工作，並與農委會系統充分合作，戮力查察。
最高檢表示，截至今天中午止，農會選舉共受理偵辦190件、461人，其中賄選案件有163件、409人；暴力案件有4件、9人；漁會選舉共受理30件、92人，其中賄選案件有19件、69人；暴力案件有2件、5人，均由各地檢警調積極調查中。
(中時)
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