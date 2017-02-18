行政院辦共識營 林全：重新整隊

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行政院今天舉辦內閣團隊共識營，行政院長林全受訪時表示，共識營就好像球隊上場打球，教練需要叫一下暫停，讓大家重新整隊、討論一下。

內閣團隊日前小幅改組，行政院下午在公務人力發展中心舉辦「政務團隊工作會議」（共識營），由林全主持，政務委員、各部會首長等約70人與會。

林全會前受訪時表示，舉辦共識營，就好像球隊上場打球，教練需要叫一下暫停，讓大家重新整隊、討論一下。

林全說，今天的目的，是彙整過去政府運作的一些情況，以及討論需要注意的問題，希望將來形成更多默契，就組織運作、政策形成到執行，還有其他各方面來交換意見。

行政院共識營預計從下午2時進行至6時30分，全程不開放，會後由發言人徐國勇轉述會議情形。1060218

(中央社)