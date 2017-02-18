德國雜誌刊登台灣南向政策專文

德國「商業及外交」（Business& Diplomacy）季刊雜誌國際版本期以2全頁篇幅刊載由該雜誌總編輯舒伯特（Rainer Schubert）所撰標題為「南向政策—台灣重新定義外交政策」專文一篇。

專文指出，台灣和中國大陸經貿關係密切，總統蔡英文上任以來，致力建立具一致性、可預測且可持續的兩岸關係，以維持台灣民主及台海和平的現狀。

為重新定位其在亞太地區角色，並尋找新成長動能，台灣目前正積極推動「新南向政策」，加強與東南亞、南亞、澳洲及紐西蘭等國家的合作關係。

在國際參與議題上，專文指出，台灣雖是國際民航組織（ICAO）創始會員國，且為東亞最頻繁的飛航區之一，卻自1971年起被排除在該組織外。2013年台灣首度獲邀以國際民航組織總裁貴賓身分與會。2016年則在中共施壓下未獲邀出席。同年11月在摩洛哥舉行聯合國氣候變化綱要公約（COP22），即使台灣已自行通過「國家自定預期貢獻」計畫，也未獲邀成為觀察員，原因是兩岸政治氛圍日趨緊張，蔡總統強調台灣主權及台灣認同的力道強過前任總統馬英九。

專文並指出，台灣IT產業極為發達，供應全球逾80%筆記型電腦，約70%LCD螢幕，不過大部分均在中國大陸量產，估計台灣對中國大陸投資累計已逾2500億美元。台灣以外銷為導向，成功因素包括施行民主制度、社會安定、低失業率，高識字率，產業以中小企業為主，貧富差異小等，全篇報導正面友台。1060218

(中央社)