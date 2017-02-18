參議院通過環署長任命 美環保蒙陰影

儘管民主黨反對及環保人士憂心會從內破壞環保署，美國聯邦參議院今天仍通過總統川普所提名的環保署長人事。

環保人士擔心川普政府準備以行政命令鬆綁規範鑽探業者與礦工的法令。

路透社報導，獲參議院通過環保署（EPA）長任命的普魯特（Scott Pruitt），過去擔任奧克拉荷馬州檢察長時即多次控告過他所將接掌的環保署。他出任環保署長，預期會加深對美國將交出全球對抗氣候變遷領袖地位的政治分歧。

參議院是以52票對46票，通過了普魯特的人事案，他將於今天傍晚於白宮宣誓上任。

曾代表產油的奧克荷馬州10多次起訴環保署的普魯特，因質疑氣候變遷的科學依據，激怒許多前任與目前的環署人員。消息來源指出，川普很可能最快下週就端出行政命令，重塑環保署。

共和黨籍的川普曾允諾終結前總統歐巴馬的潔淨電力計畫；目前仍擱在法院的潔電計畫，旨在減少燃煤與天然氣發電廠的碳排。

川普還想削弱聯邦對鑽探技術規範，賦予各州更多環境事務的職權，並擺脫歐巴馬過去所下、尋求明確環保署對溪流與河川管轄權的命令。

保守人士熱烈歡迎普魯特的任命案獲通過。傳統基金會（Heritage Foundation）經濟學家羅里斯（Nick Loris）說：「長期以來環保署過分行事，無視個別權力，像是國家的角色及資產擁有者的權益。」

然而民主黨聯邦參議員卡定（Ben Cardin）表示，他擔心若政府不執行像是潔電計畫所列的減碳措施，將增加污染並損及美國在遏制氣候變化的國際努力中的領導地位。

反對普魯特的人抗議他與能源業走太近。儘管共和黨在參議院掌多數，民主黨之所以在參院從昨天到今早的輪番質詢，盼把普魯特的討論拖到月底，就是想等3000封普魯特與能源公司間的往來電郵，很可能會被1名法官公開。（譯者：中央社陳亦偉）1060218

(中央社)