苗栗泰安溫泉誘人 旅展吸引泡湯族青睞

湯悅溫泉會館位於泰安鄉，在春季旅展推出住宿及泡湯優惠價格。（陳淑娥攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」18日進入熱賣第2天，全台220家業者今天持續加碼大放送，苗栗縣展區湯悅溫泉會館推出住宿及泡湯優惠，吸引泡湯族青睞；還有草莓口味的啤酒，不少好奇的民眾駐足展攤前品嘗。

湯悅溫泉會館位於泰安鄉，在春季旅展推出住宿及泡湯優惠價格，平日雙人住宿一泊二食只要4599元、平日四人住宿一泊二食6799元、豪華湯屋平日優惠券一套3張1500元、露天風呂平日優惠券買5送2下殺至1400元，搶攻泡湯族荷包。

蛤，啤酒也有草莓口味！草莓啤酒展攤前駐足許多嘗鮮民眾，尤其女孩子更多，有人喝起來覺得甜度適中、有人則說不像喝啤酒、有人則說香氣濃郁，業者說，草莓啤酒嚴選台灣無農藥栽植草莓為主要原料，配合台灣啤酒烏日廠製作完成，入口細膩滑順，果實香氣濃郁。

苗栗縣府輔導10家特色休閒農業區，大力提升推動休閒觀光旅遊，發展有機無毒農特產品，只要參加無毒有機行列，都達農藥零檢出的標準，不但在地客家美食獨具特色，福菜、柑橘及百香果蔬果等都是美味健康農產品。

位於三義的雙潭休閒農業區，以種植桃及李為主要農作，在130縣道沿線聚集多家特色的民宿、餐廳及藝文館。台鐵縱貫鐵路的舊山線從三義經勝興、泰安、后里到豐原，苗栗縣舊山線休閒農業區菁華在勝興村及龍騰村一帶，客家美食餐廳、木雕及農產都極具特色。

(中時)