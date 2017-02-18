周比蒼再失言!談司機連續上班：一個願打一個願挨
蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團發生意外後，旅行社負責人周比蒼昨（17）日在記者會上頻失言，甚至提到有給過年上班的司機雙倍薪水時，以「人為財死」來形容，引發眾怒；不料他今日雖為昨的失言道歉，卻又強調司機連續上班是「一個願打、一個願挨」，再度引起爭議。
針對這起造成33死的事件，觀光局等相關單位今日舉行善後會議，與會的周比蒼整場會議皆未主動發言，直到有家屬質疑為何不出聲，他才起身表示，自己所有的動產、不動產、現金都已被扣押，並為連番失言向家屬們鞠躬道歉。
可是到了會後在記者室接受採訪，談到已過世的康姓司機連續上班16天時，周比蒼強調，旗下司機想請假只要打給他，自己都會准假，且一個月想開幾天車都行，這些話他都曾告訴司機；而被指控疑似強迫司機上班，周更是無奈地說，過年他都有給雙倍薪，本來就是一個願打、一個願挨。
(中時電子報)
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