挺過風災 這個水果外銷產值達7.6億

去年強颱尼伯特重創台東，農損高達6.4億元，其中以釋迦受損最重，高達4.67億元，儘管如此，在農民努力復耕下，去年釋迦外銷量為10270公噸，產值達7.68億元，雖然讓出了連續3年外銷水果冠軍的寶座，但仍拿下第2名。

農委會指出，從2012到去年的釋迦農藥檢驗結果發現，農藥殘留合格率逐年增加，違規案件比例則逐年減少，為搶救釋迦產量，去年更辦理5場「番荔枝災後復耕技術及安全用藥講習座談會」，有410人次參加，向農友宣導風災前預防工作、災後復耕技術及肥培管理要領外，也特別持續加強安全用藥宣導，順利挺過風災。

(中時)