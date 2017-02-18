不只賣住宿券 業者也推K歌房

水雲端汽車旅館集團在此次旅展推出休息K歌專案。(馮惠宜攝)

看旅展不但要搶餐券、住宿券，不少業者看好一例一休帶動的休閒娛樂商機，搶進旅展推KTV同歡專案，台中水雲端、雲河汽車旅館在旅展中主打4折的住宿休息票券，而主打機器人主題旅館「星動銀河」也推出4人同行歡唱券優惠價只要1880元，平日K歌4小時，也是不到500元。

台中水雲端聯合旗下心媞、杜拜風情、雲河4大館針對此次旅展推出休息方案，由於水雲端、雲河以划水道客房住稱，平時就有許多年輕男女喜歡入住歡唱開趴，相準這個旅群，業者推出四折的休息專案，其中6人使用的KTV PARTY閣家同歡專案4小時平均每人付不到500元。

去年開幕位台中中區自由路上的「星動銀河」主打機器人主題旅館，不但有機器人小P當迎賓經理，極具銀河系的主題裝潢也在競爭激烈的商旅市場冒出頭角，飯店裏特別設有三間K歌坊，這次旅展也四人同行1880元歡唱券，平日可歡唱4小時、假日3小時，加時每人只加200元、還送果汁一壼、海尼根6瓶，可以說相當物超所值。

(中時)