花蓮監獄十八般武藝 今誕生20組合格街頭藝人

花蓮縣文化局「街頭藝人檢定」活動列車今天首度開進監所，與花蓮監獄合作辦理收容人街頭藝人資格檢定考試。（張祈攝）

共有3名受刑者以沙畫參賽，皆是自學，連沙畫台也是自製。（張祈攝）

沙畫能力備受肯定的輝仔說，沙畫創作考驗的就是手的穩定度跟畫作的熟練度，只有靠不斷的練習克服生疏。（張祈攝）

嘻哈雙檔一上場就炒熱現場氣氛。（張祈攝）

花蓮縣文化局「街頭藝人檢定」活動列車今天首度開進監所，與花蓮監獄合作辦理收容人街頭藝人資格檢定考試。（張祈攝）

專屬受刑人的街頭藝人檢定，今天上午在花蓮監獄首度舉辦，25組收容人輪番上台演出，其中沙畫能力備受肯定的輝仔（化名）今天也考取街頭藝人證照，他受訪時說，關了快10年，對未來仍舊沒有方向，透過沙畫讓我找到想做的事，未來有機會出監，也能用沙畫演出貼補家用，甚至就用沙畫求婚吧。

花蓮縣文化局「街頭藝人檢定」活動列車今天首度開進監所，與花蓮監獄合作辦理收容人街頭藝人資格檢定考試，現場共有25組受刑人參加檢定，才藝涵蓋動感舞蹈、音樂才藝及自學的手繪沙畫，共計送出20組合格證書。

以沙畫參加檢定的輝仔（化名）說，2年前接觸沙畫是源自老師蔡錫賢帶來的網路影片，蔡老師提供他們沙子，他便和同學以現有材料搭建出簡易沙畫台，邊看影片邊學，沙畫台也隨跟著他們技巧的進步更加升級，以玻璃紙包覆燈泡，達到色溫變化，他笑說，一切都是土法煉鋼啦。

為了這次的檢定，輝仔排練了半個多月，他說，沙畫創作考驗的就是手的穩定度跟畫作的熟練度，只有靠不斷的練習克服生疏，自己也慢慢由模仿階段，轉為自行創作，未來希望沙畫跟網路結合，以沙畫串聯故事，有機會的話還想用沙畫求婚。

文化局副局長曾芳榮說，辦理街頭藝人考照今年邁入第7年，去年曾有2名受刑人在戒護人員陪同下參加檢定，今年特地至花監辦理考照，目前縣內分別有559位街頭藝人及87組表演團體，證照期限為2年，為讓通過考照的收容人方便續照，文化局也推動認證花監大禮堂為指定表演地點之一，讓受刑人服役期間不擔心證照過期。

(中時)