大馬駁斥北韓 強調尊重在地驗屍程序
馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）駁斥北韓駐大馬大使姜哲指控拖延交出金正男遺體，並強調希望北韓尊重大馬的法律程序。
姜哲（Kang Chol，譯音）昨天發表聲明，要求大馬立即將遺體交給北韓，還表示大馬在驗屍過程中沒有北韓相關人員在場，違反「國際法」和「外交法」。他並懷疑馬來西亞方面可能跟外部敵對勢力「勾結」，意圖傷害北韓。他的發言沒有指出遺體的身分。
卡立阿布巴卡做出反擊，除了表示拖延交出遺體的指控是無的放矢外，也再度強調大馬的法律立場，即如果無法取得金正男家屬的DNA樣本，有關當局便難以完成調查工作。在這項前提下，就無法隨意交出金正男遺體。
他呼籲北韓當局需遵守大馬法律。北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男本週稍早在吉隆坡國際機場遇襲喪生。
另外，印尼媒體Kumparan報導，目前遭逮捕的印尼女嫌犯席蒂艾沙已離婚並有一名幼子，並查出她持有兩種不同身分。
報導說，席蒂艾沙被逮捕時所持有的護照與身分證，出生地點來自印尼西冷（Serang），但她被爆出擁有另一張印尼身分證，護照與身分證的名字有些差距外，出生地點與使用的照片明顯不同。
其中，逮捕時身上的身分證署名為「Siti Aisyah」，出生日為1992年2月11日，出生地點是印尼西冷，照片中的她綁馬尾；但被爆出另一張身分證署名則為「Siti Aisah」，出生日期為1989年11月1日，出生地點為西雅加達市紅溪村（Angke），照片的她是長髮披肩。
同時，她在這兩張身分證號碼以及職業都完全不同，分別是企業家和家庭主婦。
紅溪村村長告訴Kumparan說，他認得這名離婚少婦，但不懂為何她會有兩個身分證。1060218
(中央社)
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