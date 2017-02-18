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因應東海與釣魚台 日加速3千噸級造艦計畫

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蒼龍級潛艦
訪問關島的蒼龍級潛艦，可能是日本下一波新造軍艦的選擇。（圖/美國海軍網站）

東海和釣魚台群島，一直以來都是中日爆發衝突的焦點區域，近年來日本以自我防衛為名，逐步擴大其海上自衛隊的力量。如今更傳出，日本政府將加速造艦計畫，結合三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）、三井重工（Mitsui Engineering and Shipbuilding）和日本聯合造船廠（Japan Marine United Corp.）3間大廠，於2018年4月前完成2艘3,000噸級的船艦，取代先前計畫的5,000噸級。

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據日本時報（Japan Times）報導，隨著大陸的海上實力愈來愈強，中日在東海海域的衝突也日益增加，日本政府為防患未然，決議加速海上自衛隊的造艦計畫，官方原先計畫打造一艘5,000噸級的秋月級護衛艦（Akizuki-class destroyer），但經過多次討論和研議後，將一大拆為兩小，決定在2018年春季前，完成2艘3千噸級的船艦，雖然日方並未給出明確的型號，但若從近年來的發展軌跡判斷，這兩艘很有可能是蒼龍級潛艦（Soryu-class submarines）。

秋月級護衛艦
日本最新型的秋月級護衛艦。（圖/ウツダー@維基百科）

防衛省報告
日本最新出爐的「中期防衛報告」內，有關擴增軍事設備的附表資料。（圖/日本防衛省網站）

蒼龍級潛艦，日本21世紀最新型的潛艦，由三菱重工神戶廠負責生產製造，第一艘完工於2007年，目前共有11艘正在服役。蒼龍級也是日本自第二次世界大戰後，生產最大噸位的一款潛艦，是專門為複雜水域的黃海與東海所設計。首艘造價約為600億日圓（約162.6億台幣），能搭載最多21枚魚雷和魚叉飛彈，去年底更曾一度成為澳洲海軍訂購的目標，只可惜最後在法國介入後落敗。

日本防衛省前不久甫公布最新的「日本中期防衛計畫」，在最後附表中提及，海上自衛隊未來將擴建護衛艦和各等級的潛艦共13艘，航空自衛隊亦將添購至少40架新戰機。如果再加上安倍晉三（Shinzo Abe）首相先前多次提供東南亞國協（ASEAN）成員軍備援助的動作，不難看出日本有意在第一島鏈防堵中國的決心。

(中時電子報)

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