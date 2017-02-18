春季旅展有保障！中彰投消保官坐鎮把關

彰化縣政府法制處長黃耀南（左二）今天到台中春季旅展會場了解「禮券健檢中心服務狀況，並慰問服務同仁。（盧金足攝）

台中市長林佳龍推動區域聯合治理平台，良性效應擴大到為民眾消費把關的消保業務「2017台中春季國際旅遊大展」開展，首次由台中市政府結合彰化縣政府及南投縣政府，三地方政府消保官人力，再次發揮跨域治理之精神，聯手在展場內設置「禮券健檢中心」，提供馬上立即處理消費爭議行動有感服務。

彰化縣政府法制處長黃耀南今天（18日）也親臨現場了解服務狀況，並慰問服務同仁，彰化縣府法制處消保官陳孟雄，台中市府法制局主任消保官康馨壬及消保官謝明謙等人，站在第一線服務。

黃耀南表示，中彰投是一個共同生活圈，旅展的參觀者除了台中市民外，也有很多來自彰化和南投的縣民，為周延保障中彰投消費者保護，中彰投政府再次推動跨域治理的機制，設立聯合禮券健檢中心，由三縣市觀光及衛生機關結合消保官等多方人力，假日無休辦理禮券健檢服務。

「彰化縣觀光資源充足，轄內的業者亦常參加台中旅展對外行銷！」黃耀南強調，消費者在台中旅展購買住宿券，多是到外地消費，至彰化縣觀光住宿的消費者亦不少，參加旅展禮券健檢活動，可以在源頭把關，促彰化縣旅宿業販售合法安全之禮券，避免日後衍生消費爭議。

台中法制局長陳朝建表示，維持合法、公平競爭的環境也是政府的責任，辦理旅展禮券健檢活動可以促參展業者提供合法的商品及服務，有利打造合法、公平的競爭環境，更有利推展優質的觀光產業。

從昨日起即在現場服務的彰化消保官陳孟雄說，曾有一參加禮券健檢的消費者購買彰化休閒農場體驗票券，因為業者所提供的額外優惠未敘明在禮券上，消保官當場就協助消費者至業者攤位，請業者將優惠載明於票券上，保障消費者權益。

陳孟雄也提醒消費者，由於旅展中禮券價格十分優惠，但如果所買的禮券沒有履約保證，一旦業者停業，禮券就可能變成廢紙。

消費者在旅展搶便宜之餘，除了購買合法的旅宿業服務外，更要注意選購有履約保證之禮券，消費者在展期有任何疑問，可以在禮券健檢中心服務時間洽詢，在展覽結束後，對禮券如有任何疑義，可撥打消費者服務專線1950洽詢，以保障自身權益。

(中時)