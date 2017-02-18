白冰冰做16次試管 駁消費白曉燕「她是我人生全部」
61歲藝人白冰冰近期推出自傳自傳《可以哭，別認輸》，最近她上廣播節目與黃光芹聊人生血淚故事，透露白曉燕離開後，她一心想生回女兒，曾到美國做1次試管嬰兒，回台又做了15次，但都落空，有人批她消費自己女兒，她也勇敢回應：「白曉燕是社會上的一個案件，但她是我人生的全部。」
白冰冰之女白曉燕20年前在上學途中遭歹徒綁票、撕票，震驚台灣社會，失去白曉燕後，白冰冰多次做試管嬰兒，希望能再度當媽生回女兒，「1次都打了上百針，而且打了黃體素會胖，我又不敢多吃，一直胖胖瘦瘦的」，都未成功，從42歲拚到48歲，連醫生、護士都忍不住心疼勸她別再做了，但白冰冰不死心，說：「我真的很想要女兒回來。」
直到某天白冰冰發現自己生理期不再來，「連卵子也取不出來，整個乾掉了，醫生說我已經不行了，他們拉著我的手安慰我，靜靜看著我哭」，她才放棄，也回憶做試管時，身旁想當媽媽的病患幾乎都有老公陪，只有她是隻身一人，相當心酸。
說到這些，白冰冰一度哽咽，想起有人批評她消費女兒，無奈說：「白曉燕是社會上的一個案件，但她是我人生的全部」，並表示曾想過若當年決定在日本發展不婚，或許現在有完全不一樣的人生，提及和前夫往日情，因對方有暴力傾向，才讓白冰冰心死逃回台灣，她感恩前夫的司機當時慷慨解曩，幫她出機票錢才脫困，對方姓阿部、北海道人，白冰冰也公開發出尋人啟事，希望能找到他好好道謝。
(中時電子報)
關鍵字：白冰冰
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