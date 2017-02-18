國民黨主席民調 吳敦義居冠、韓國瑜墊底
時報周刊針對國民黨5位主席參選人進行民調，吳敦義以20.1％居第一，韓國瑜則暫時敬陪末座，吳、韓18日中午同時參加新同盟會高雄分會新春團拜，兩人時間錯開未見面，韓國瑜被媒體問及民調結果，強調「完全不在乎」。吳敦義則說，民調只是一時溫度，重要的是不管誰當選，黨都要團結。
針對民調落後，韓國瑜說「完全不在乎」，他說藍軍民心思變，黨員不再喜歡大老政治、密室交易、派系領導，渴望極大改變，等開票那一剎那大家就知道了。
隨後他走進新同盟會餐會現場，一一逐桌敬酒，他還回頭向媒體表示：「你看大家對我多熱烈，還說我民調低，我都不相信！」
吳敦義隨後抵達會場，被媒體問到民調領先，他表示，民調只是一時溫度，有時上上下下，不要太高興，大家各自努力，最重要是不管誰當選，都要團結，國民黨不團結是沒前途的。
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(中時)
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