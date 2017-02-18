豐山明隧道施工管制時間調整
149甲線豐山支線道路於民國88年公路總局第五區養護工程處「草嶺瑞里觀光區道路」計畫開闢，為阿里山鄉豐山村重要對外聯絡道路，多年來一直都是肩負阿里山鄉豐山地區觀光旅遊、產業發展的主要道路。
104年5月豐山國小張老師一家晚間冒著大雨開車趕回國小宿舍途中，行經豐山支線道路，意外被落石擊中不幸遇難。凸顯本條道路，交通危險問題亟需改善。事件發生過後嘉義縣政府斥資4300萬的明隧道經費，以維護民眾行的安全，並避免憾事再發生。
豐山支線明隧道工程在本週開始動工，原本施工封路的協議為半半施工方式，平日以小客車方便通行為主，假日以大客車能通行為主，並配合整點通行方式辦理。但豐山村民質疑明隧道施工路段在白天封閉2小時放行10分鐘，與之前的協調會內容有所出入，豐山村長陳建富與縣府建設處協調後，包商便將施工管制時間改為1小時放行10分鐘，減少影響豐山村當地的觀光旅遊的損失，豐山村的螢火蟲季也將在3月份進入高峰期。
針對豐山明隧道施工封路，建設處長林永福回應，有關豐山明隧道目前進行基礎工程（如下邊坡擋土牆、明隧道混泥土柱下部結構、基礎開挖及道路路底夯實等）需趕在5月底汛期來之前完成，為爭取時效，故有封路施工之必要，民宿業者反應封路太久已跟業者溝通，原則已早上8點起至11點整點放行10分鐘，中午12點到下午1點休息，另下午1點到下午5點前也是整點放行10分鐘，避免影響豐山即將到來的螢火蟲季觀光活動。
(中時)
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