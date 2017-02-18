雨水節氣今報到 4招防「倒春寒」

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雨水指該節氣的起始點，即太陽到達黃經330°之時，象徵著降水的開始。（圖/本報系記者張立勳攝）

這兩天天氣回暖，但氣象專家提醒，冬天還未結束。圖為上一波寒流來襲，外出民眾紛紛穿起大衣、戴上圍巾抵禦寒流。（報系資料照 陳信翰攝）

立春節氣過後，雨水節氣將在今(18)日19時31分報到，太陽黃經將達330度，雨量將逐漸變多，降雪轉為降雨，初春低溫寒中帶溼，此時尤其要留意「倒春寒」，春天溼寒且多變天氣，容易感冒、誘發關節問題等，提醒民眾要多加留意4點預防保養。

雨水是一年二十四節氣中的第二個節氣，約每年2月18日到20日左右報到。隨著北半球日照時數、照射強度逐日增加，氣溫回升，冰雪融化，降雨變多，象徵著一生二、二生三、三生萬物雲氣升騰。

雨水後天氣轉變，溼寒氣溫易讓人感到躁熱，但此時避「貪涼」，第一點就是別急著把冬衣收起來，早晚留意保暖；第二，年老體弱者避免冷水洗臉、洗手，容易導致頭疼、關節痠痛。

第三，洗完頭後要盡快吹乾，尤其有偏頭痛者要多加留意；第四，吃平性食物忌燥熱/性寒食物，要慎吃辣椒、羊肉等性溫性熱食物，可選擇韭菜、茼蒿、豌豆苗、山藥、芋頭、蘿蔔、鯽魚等食物，或可適當吃些甜食，春日宜省酸增甘，以養脾氣。

(中時電子報)