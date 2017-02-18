長期霸占人妻　陝西村官被舉報調查

陝西省寶雞市石鼓鎮1名民眾公開舉報，當地的中共李家漕村支部書記趙寶榮長期與他的妻子有染，妻子曾委屈表示「不能得罪有權、有勢的人」。目前石鼓鎮紀委已介入調查此事。

隸屬成都商報的「紅星新聞」報導，這名舉報者是住在陝西省寶雞市廟溝村的白姓民眾。他說，5年前有一天下班回家，正好撞見趙寶榮與他的翟姓妻子發生不當關係。但因為孩子的關係，當時沒有撕破臉面。

白姓民眾說，「這麼多年過去了，趙寶榮仍不知悔改，還與我妻保持著這種關係」。雖然他曾苦勸妻子「好好過自己的日子」，但妻子卻滿眼淚水地告訴他，「咱不能得罪有錢、有權、有勢的人」。

這位白姓民眾自2016年底就透過中國大陸多個網路論壇反應此事，並舉報趙寶榮。他在舉報信中提到，趙寶榮此舉「導致我家破裂，妻子與我離婚，妻離子散，這就是身為共產黨員領導幹部的所作所為」，「請上級領導、人民政府為我一個貧民百姓做主，還我一個公道」。

寶雞市渭濱區紀委一名工作人員表示，紀委已接到輿情通報，並「掌握了一定線索」，目前已責令石鼓鎮紀委展開調查。而石鼓鎮紀委則說，已約談趙寶榮，相關情況還在調查核實中。

報導指出，趙寶榮曾在2016年7月被列入寶雞市扶貧違紀、違規案例，被黨內警告處分。內容是在2014年危房補助款審定發放中「審核把關不嚴」，把不符條件者列入補助對象，因此違規取得人民幣1.55萬元補助。1060218

(中央社)