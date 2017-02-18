彰化慶全國客家日 魏明谷體驗文化
彰化縣政府今天舉辦「全國客家日」慶祝活動，彰化縣長魏明谷到場祈福、嚐客家美食、製作福菜，體驗客家文化及生活智慧。
配合慶祝「全國客家日」，彰化縣政府今天在埤頭鄉廣興宮辦理「彰化樂迎客，源成七界逗熱鬧」活動，現場有在地食材市集、源成農場埤頭鄉舊址巡禮、客家傳統技藝表演、客家影像與文物展，及融合客家、原住民、新住民的美食攤位。
縣長魏明谷出席慶祝活動。他說，縣府傳承與永續發展客家文化不遺餘力，認真推動與保存客家文化及活動，並發揚客家勤奮努力精神，縣府也指定12間學校進行客語教學，推廣客家文化，盼傳承語言以利保存族群文化，感謝民眾參與客家日活動，共同發揚客家文化。
埤頭鄉長吳錦潭表示，舉辦「天穿日」活動非常有意義，感謝縣長魏明谷支持客家文化，客家人給大眾的印象就是勤、儉，期許客家族群持續展現客家本色，讓客家文化綿延不斷、發揚光大。
縣府民政處表示，「天穿日」相傳是上古時期，因水神與火神相爭，天空撞出破洞，女媧煉石補天，解救蒼生，客家族群為感謝女媧，每年農曆正月20日的天穿日暫放工作，唱山歌娛樂、用粄食祭祀女神，是客家獨有節慶，深具文化傳承意義。1060218
(中央社)
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