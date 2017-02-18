WBC》韓國移訓熱身賽 找尋一二棒人選
韓國經典賽代表隊目前在日本沖繩進行移地訓練，明將與日職讀賣巨人展開首場熱身賽，日前公布先發投手將由張元準先發，今則公布先發守備陣容，除了較晚加入集訓的李大浩為在名單內，幾乎全數主力都上場。
韓國經典賽代表隊明將迎來首場實戰練習，先發守備陣容分別是，中外野手李容圭、右外野手閔炳憲、左外野手崔炯宇、一壘手金泰均、二壘手徐建昌、三壘手朴錫珉、游擊手金宰鎬、捕手梁義智，指定打擊則是孫兒葉。
除了去年效力水手的李大浩，因為較晚前來移訓，所以還未排進先發，其餘幾乎就是先發九人陣容，監督金寅植表示，希望藉由實戰練習，找出適合的一二棒人選，另外李大浩下場熱身賽加入，中心棒次也會有所變動。
(中時電子報)
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