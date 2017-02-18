新竹583泰雅農市集 部落美食原味十足

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新竹縣展區583泰雅農市集，推出香蕉飯及馬告鹹豬肉等產品。（陳淑娥攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」18日進入熱賣第2天，全台220家業者今天持續加碼大放送，新竹縣展區583泰雅農市集推出香蕉飯及馬告鹹豬肉等產品，吸引嘗鮮民眾駐足，有人品嘗後直呼原味十足！

583泰雅農市集由5位原住民族部落大學餐飲微創產業學員組成，他們集結部落族人農產品，堅持保有原味，發揮創意與巧思做出健康美食，期望將泰雅美食推廣到各地，增加部落小農收入。

新竹縣參與25個攤位，根據台灣好行統計，新竹峨眉、北埔、石頭山線是歷年最賣座的行程，新竹縣主題館也加碼消費買300元抽獎的好康，要讓中部民眾撿便宜；縣府大力行銷竹東動漫園區、尖石溫泉、合興愛情車站與關西仙草、東方美人茶等特色農特產品。

新竹縣五峰鄉和平部落休閒農業區有許多優美的景緻，包括五峰獵人學校、亞富開心農場、鄉村甜柿園、鬼澤山步道、麥巴來步道、泰雅祖靈祭場、谷燕瀑布、步道、櫻之都露營區等11景區，充滿在地特色，歡迎遊客來到新竹縣觀光。

新竹市政府主打「新竹市主題館」，邀集海瑞摃丸、圓點設計、竹塹林記美食、台丸、新竹市旅館公會、川璟企業社、新華米粉廠、正一玻璃、mandyhouse、Aposo艾波索幸福甜點、新福源花生醬二代店、南興食品等12家業者，包括美食、傳統與創新產業和旅館等12家業者，讓新竹市觀光產業「整組」呈現於國人面前。

(中時)