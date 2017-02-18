無人島求生特訓 英足球隊成黑馬

哈德斯菲德季前到瑞典無人島進行求生特訓，球員一起烤魚來吃。（取自球隊臉書粉絲團）

哈德斯菲德季前到瑞典無人島進行求生特訓。（取自球隊臉書粉絲團）

英格蘭足總盃18日將上演16強賽，英超勁旅曼城將作客本季的大黑馬、在英冠聯賽暫居第3的哈德斯菲德。哈德斯菲德教頭華格納（David Wagner）分享該隊本季大爆發的原因，竟是季前到瑞典無人島進行「荒野求生秘技」！

「這讓我更了解球員們，也讓他們更了解彼此。」華格納說。

英國冒險家吉羅斯（Bear Grylls）在美國探索頻道主持的節目《荒野求生秘技》令人印象深刻，誰想到足球隊季前訓練也能來這套！華格納本季開踢前把全隊帶到瑞典的無人島，讓球員回到最原始的世界。

哈德斯菲德季前求生特訓，讓球員兩人一組釣魚，自己烹調餐食。（取自球隊臉書粉絲團）

「當你在野外3天，沒電、沒手機、沒網路，甚至連食物都沒有，你就一定得和其他人合作。」

華格納說，他讓球員兩人一組，領取帳篷和小艇，然後交換，「這個訓練最重要的目的就是團隊合作。你得學會如何釣魚、煮魚，然後才能吃魚。如果你想喝杯咖啡，要花45分鐘，因為你得先找到木頭，然後生火，並且從湖裡取水來用。」

華格納的好友、現任英超利物浦教頭柯洛普（Jurgen Klopp），在過去執教德甲美因茲時也曾用過類似的野外求生訓練法，這次華格納不忘跟柯洛普討教對決曼城的訣竅。

「他祝我好運，但我不確定他帶利物浦對曼城的打法，在我們哈德斯菲德是不是也能奏效！」華格納笑著說。

哈德斯菲德從曼城租借來的澳洲國腳莫伊（Aaron Mooy），按規定不能在這場足總盃賽事對上母隊。曼城的巴西後衛傑蘇斯（Gabriel Jesus）骨折缺陣，甫於英超傷癒復出並進球的阿根廷前鋒阿圭羅（Sergio Aguero），可能在足總盃先發出賽。

(中時電子報)