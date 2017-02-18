台灣10大伴手禮！萬里晴牛軋糖熱賣
以牛軋糖勇奪台灣10大伴手禮的萬里晴伴手禮專賣店，現身「2017台中春季旅遊大展」，很多來參加旅展的民眾試吃後讚不絕口，馬上搶購入手，萬里晴食品總經理吳炎山說，以「良心、用心、關心」為理念，堅持使用好食材，讓大家可以買得安心，吃得放心。
你吃過牛軋糖，有吃過牛軋餅？吳炎山製作牛軋糖發揮創意，還結合台灣的農產和水果，做出口味獨具的新口味牛軋糖。
吳炎山說，牛軋糖在伴手禮市場，除了好吃，還有包裝運送不像糕餅會壓碎的好處，而且食材依古法而做，取用當地天然材料，不添加香精又不黏牙，顧客在咬下牛軋糖時，一口接一口的好口感最誠實。
「萬里晴花生牛軋糖，一定要選用頂級北港花生！」吳炎山強調，牛軋糖口感脆而不硬，使用的乳牛在牧草最純淨地方，牛奶香濃醇，加上手工特調的麥芽糖，由師傅多年經驗手工熬煮，強調健康和低糖，成為伴手禮的熱門選擇。
(中時)
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