「槿汐姑姑」曬哺乳照 怨產後被沒收手機

孫茜曬出絕美哺乳照。（圖／取自孫茜微博）

《甄嬛傳》中的「槿汐姑姑」孫茜，日前在美國生下兒子「小老虎」，時間還剛好適逢當地的情人節，不少粉絲紛紛留言道賀。不過產後的孫茜，被老公強制沒收手機，讓她有些無奈，但她今（18日）在網上曬出哺乳照，看來還是很享受與兒子的甜蜜時光。

孫茜在美國時間情人當天誕下寶貝兒子「小老虎」，而今天是她產後第三天，她在微博透露老公殘酷在產後72小時沒收她的手機，希望她能好好休息。孫茜無奈笑稱「好吧！就這麼靜靜的摟著你，這是我的劇本裡最好的角色，也是唯一！」而孫茜貼出的照片正好是她抱著兒子哺乳的照片，網友紛紛讚賞「畫面好美！」也期盼她休養完後能趕緊回到螢光幕前。

(中時電子報)