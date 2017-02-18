環保署加強查禽流感疫區 丟棄死禽恐遭罰

因應升溫的禽流感疫情，環保署訂定「106年禽流感防疫巡查計畫」，並請地方環保機關配合全國家禽禁宰禁運7天的防疫措施，派員加強巡查。環保署提醒，違法丟棄死禽，最高可處300萬罰鍰，致危害人，還可處7年以下有期徒刑，併科2000萬元以下罰金。

禽流感事件爆發後，環保署結合保七總隊第三大隊及各地方環保局，加強巡查是否有任意棄置斃死禽情形，輔以無人飛行載具進行空中巡查蒐證，以防範可能衍生的環境問題。也要求各縣市環保機關人員執行相關防疫工作時，應採取適當的安全防護措施，以不接觸斃死禽、不進入確診禽場為原則。

環保署表示，違法任意丟棄死禽，可依違反《廢棄物清理法》第36條貯存、清除或處理方法及設施規定，依第52條處6千元到300萬元罰鍰；若致危害人體健康導致疾病者，依第45條處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；違反第41條第1項未取得許可從事廢棄物清除、處理業務者，依第46條可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時)