金正男遇害 大馬鎖定4名北韓特務
偵辦金正男毒殺案的馬來西亞警方取得最新進展，據信已鎖定策劃這起暗殺行動的4名北韓特務身分，並掌握其中3人近距離監視兩名外國女嫌疑人行動的畫面。
大馬「新海峽時報」（New Straits Times）報導，1名高階政府消息來源指出，兩名外國女殺手13日上午在吉隆坡國際機場執行暗殺時，4名北韓特務在距離犯罪現場約僅50公尺的「Bibik Heritage」餐館內監視行動。
據了解，警方已取得閉路電視從當地時間當天上午7時30分起，一直到案發當時，其中3人在餐館裡頭的畫面。據悉，第4人當時一路近距離跟蹤北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男。
據了解，為掌握金正男行走澳門、新加坡和馬來西亞之間的旅遊模式，主謀已對他跟監約1年。
已知金正男最近到過新加坡。
目前金正男遺體仍停放在吉隆坡醫院停屍間。北韓大使館官員15日時並沒有正式指認身分。由於沒有可供比對的檢體，金正男DNA比對的工作暫時無法執行。
消息來源指出：「他們不久前才接觸這兩名外籍女子。」
其中1名女嫌是25歲印尼籍的席蒂艾沙（Siti Aishah）；另名女嫌是持越南護照的段氏香（Doan ThiHuong，前譯段詩芳），年齡29歲。（譯者：中央社何宏儒）1060218
(中央社)
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