姐妹淘感情糾紛反目 撂人談判當街火拚
新北市中和區22歲林姓女子與17歲嚴姓少女原是姐妹淘，卻因發生感情糾紛反目成仇，先在臉書互嗆指責對方，相約本月14日情人節晚間談判，各自找人助陣，演變成當街開打互砍事件事件，多人受傷掛彩送醫後均無大礙，由於雙方也都不願提出傷害告訴，警方訊後依違反社會秩序維護法函送檢方偵辦。
警方調查，林女與嚴姓少女原本是好友，經常相約出遊，但去年7月卻發生感情糾紛，2人開始在對方臉書留言嗆聲，經共同好友勸說也沒用，2人日前又再度於臉書筆戰，並相約情人節晚間到中和區民治街、自治街口談判。
林女找來6人助陣，嚴女也邀4人到場，雙方一言不合大打出手，林女友人還拿出預藏的西瓜刀、彈簧刀追砍嚴女一方人馬，甚至施放信號彈，現場陷入混戰，經過路人嚇得紛紛走避，並打電話報案。
警方獲報啟動快打部隊趕往壓制，將雙方人馬帶回訊問，其中4人手臂遭砍傷送醫，所幸均無大礙。
警方人馬在警局仍互相指責對方先罵人或動手，但也都不願提出傷害告訴，警訊後依違反社會秩序維護法函送後請回。
(中時)
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