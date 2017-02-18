沙海林：一中與服務台灣民眾決心不變
中共上海市委常委沙海林今天表示，2017年機遇與挑戰並存，「堅持一個中國、九二共識信念不變」。他並說，服務台灣基層、民眾、青年，為台灣民眾謀福祉的決心不會改變。
他表示，要加快落實台灣民眾在上海的「市民化待遇」。
「2017年台胞新春祈福活動」今天在上海靜安寺舉行，中共上海市委員會常委、統戰部長沙海林出席致詞約5分鐘，作上述表示。
沙海林說，展望2017年，機遇與挑戰並存，雖然兩岸關係和台海情勢更加複雜，但是「堅持一個中國、九二共識的信念不會改變」，服務台灣基層、台灣民眾、台灣青年，為台灣民眾謀福祉的決心不會改變。
沙海林表示，回顧2016年，兩岸發生了很多大事，但是兩岸人民和平發展的願望與日俱增，滬台交流合作取得豐碩成果，去年上海新批准的台資投資項目（計畫）有657個，吸引台資22.57億美元。
他說，到現在為止，上海累計批准台資投資項目達1萬1779個，吸引台資達到379.05億美元，上海口岸出入境的台灣民眾2016年達到223萬人次，創歷史新高。
沙海林表示，要一如既往地幫助台灣企業、台商轉型升級發展，組織更多的滬台文化交流，加快落實台灣民眾在上海的「市民化待遇」，推出更多幫助台灣青年創業、就業的政策舉措。
他表示，2016年舉辦了數百場滬台交流活動，雙城論壇「仍然舉辦」，大陸退役籃球明星姚明率隊赴台灣參加海峽盃籃球賽等，拉近兩岸民眾的心理距離。
根據上海市人民政府台灣事務辦公室提供的資料，現場共有300多名台灣民眾參加。
沙海林2016年8月代表時任上海市長楊雄到台北參加台北上海雙城論壇。他的統戰部長身分當時在台灣引起關注。1060218
(中央社)
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