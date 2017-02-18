北市禽流感防疫 別亂撿鳥禽屍體

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台北市產業發展局局長林崇傑今天說，北市目前尚無H5N6型禽流感疫情，民眾不用過度恐慌，相關防檢防疫工作已完備，若發現鳥禽屍體，千萬不要自行撿拾，可撥打1999通報。

產發局說，國內外高病原性禽流感病毒H5N6亞型疫情不斷，為為防制疫情，整合跨局處聯手防制疫情，若民眾發現野禽屍體，千萬不要自行撿拾，請立即通報，以確保安全。

林崇傑表示，台北市尚無H5N6型禽流感疫情，且相關防檢防疫工作皆已完備，民眾若發現鳥禽屍體，千萬不要自行撿拾，應立即撥打台北市民當家熱線1999通報或動物救援專線87913064、87913065，防疫人員會盡速前往現場處理。

產發局說，防疫禽流感全民齊心協力，北市會加強巡查、現場清潔及防檢防疫作業外，也再度呼籲民眾發現野禽屍體，請立即撥打通報專線。1060218

(中央社)