南屯四兄弟以父之名 捐消防救災車
台中市張源旺、張福田、張福本、張煌欽四兄弟，今天以已故父親張文吉名義捐贈消防救災車輛給台中市消防局並命名為「張文吉紀念號」，希望延續父親熱心公益的精神。
今天的捐贈儀式由張文吉遺孀何秀娥及張福本代表捐贈，消防局副局長何明吉代表受贈，並以感謝狀表彰其善行義舉。
台中市消防局表示，張文吉在民國73年，曾獲得模範農民表揚及台中市模範市民殊榮，也曾當選兩屆台中市農會代表及新生里社區理事長一職，
張文吉一生務農，勤奮踏實，在農暇時期，不忘投入社區工作，參加南屯區第四警局民防大隊、南屯服務站義工等，回饋鄉里不遺餘力。
消防局指出，張文吉逝世後，其子張源旺、張福田、張福本、張煌欽商議，決定完成父親遺願，捐贈消防局第六救災救護大隊南屯分隊消防救災車輛一部及救災裝備器材一批，該車命名為「張文吉紀念號」，期盼父親熱心公益的精神永留人間。
消防局表示，捐贈消防救災車為福特RANGER，擁有四輪傳動越野能，器材裝備包含全套SCBA空氣呼吸器、救災照明索發光繩、1.5寸渦輪式瞄子、消防水帶捲收推車、手提無線電、手提救災強力照明燈等。1060218
(中央社)
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