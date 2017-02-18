保障勞權 司法院研議勞動程序特別法

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司法改革國是會議分組會議20日展開，司法院今天召開記者會表示，先推動多項變革，包含保障勞工權益，訂立「勞動程序特別法」，以保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益。

司法院表示，鑑於勞資爭議訴訟除了影響勞工個人權益外，更影響其家庭生計，有迅速解決的必要性。且因勞資事務具有專業性及特殊性，有賴當事人自治合意解決及勞資雙方代表參與程序。

為解決勞資爭議所須證據，有偏重於資方的情形，必須以法律調整，以符合實質公平，司法院將研議制訂「勞動程序特別法」，以保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益。

司法院說，從人民觀點推動有感司改，提出就不必提到國是會議討論而立即可執行，符合人民需求且務實的改革方案與措施，並積極推行。1060218

(中央社)