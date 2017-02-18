場上11人全是不同國籍 西甲球隊國際化

格拉納達隊排出11人不同國籍陣容。（美聯社資料照）

歐洲足球國際化早被球迷所知，但一隊場上11人全是不同國籍，仍是十分罕見，本季西甲戰績不佳的格拉納達隊，今面對皇家貝提斯隊，竟排出11人全是不同國籍的陣容，而這樣「國際化」的陣容，默契與戰力出色，以4比1大勝，搶下關鍵一勝。

格拉納達隊是西甲歷史上首支排出11人全不同國籍的球隊，但這並非歐洲戰史首次，英超兵工廠隊在2011年歐冠聯賽就曾排出11人不同國籍的陣容，不過這樣的安排仍屬十分難得。

格拉納達隊的陣容內，包括墨西哥籍的門將歐丘亞（Guillermo Ochoa）在內，共有4人來自歐洲、4人來自南美洲、3人來自非洲，其中只有租借自皇家社會隊的赫克托（Hector Hernandez）是西班牙人，事實上，格拉納達隊陣中只有4名西班牙球員。

儘管西班牙規定球隊大名單中只能有3名非歐盟的球員，但西甲作為世界頂尖聯賽之一，對外籍球員的態度更為「海納百川」，對於歐盟球員的認定更為寬鬆，在全球共有79個位於非洲、加勒比海與太平洋地區的國家可列入歐盟球員。

值得一提的是，格拉納達隊成立於1931年，但去年被中國大陸雙刃劍體育收購，球團老闆來自中國大陸，而胸前明顯的中文贊助字樣，更讓球隊與中國大陸有了更多連結。

(中時電子報)