場上11人全是不同國籍 西甲球隊國際化
歐洲足球國際化早被球迷所知，但一隊場上11人全是不同國籍，仍是十分罕見，本季西甲戰績不佳的格拉納達隊，今面對皇家貝提斯隊，竟排出11人全是不同國籍的陣容，而這樣「國際化」的陣容，默契與戰力出色，以4比1大勝，搶下關鍵一勝。
格拉納達隊是西甲歷史上首支排出11人全不同國籍的球隊，但這並非歐洲戰史首次，英超兵工廠隊在2011年歐冠聯賽就曾排出11人不同國籍的陣容，不過這樣的安排仍屬十分難得。
格拉納達隊的陣容內，包括墨西哥籍的門將歐丘亞（Guillermo Ochoa）在內，共有4人來自歐洲、4人來自南美洲、3人來自非洲，其中只有租借自皇家社會隊的赫克托（Hector Hernandez）是西班牙人，事實上，格拉納達隊陣中只有4名西班牙球員。
儘管西班牙規定球隊大名單中只能有3名非歐盟的球員，但西甲作為世界頂尖聯賽之一，對外籍球員的態度更為「海納百川」，對於歐盟球員的認定更為寬鬆，在全球共有79個位於非洲、加勒比海與太平洋地區的國家可列入歐盟球員。
值得一提的是，格拉納達隊成立於1931年，但去年被中國大陸雙刃劍體育收購，球團老闆來自中國大陸，而胸前明顯的中文贊助字樣，更讓球隊與中國大陸有了更多連結。
(中時電子報)
關鍵字：球隊
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。