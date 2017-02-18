共軍三大艦隊改建藍圖 港專家這樣分析
有軍事專家猜測，中國大陸北海、東海、南海三大艦隊可能改建為第一艦隊、第二艦隊、第三艦隊，成為可以全球行動的遠洋艦隊。
香港明報今天刊登香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑的文章，當中詳細分析了大陸海軍的改革藍圖。
文章表示，大陸海軍改革離不開以下事實：中國大陸已進入航艦時代，並且將擁有數量可觀的航母艦隊。
文章指出，航艦的全球性質說明大陸海軍定必向遠洋化發展，因此相信大陸海軍有以下改革藍圖：
一、 北海、東海、南海三大艦隊改建為第一艦隊、第二艦隊、第三艦隊，成為可以全球行動的遠洋艦隊，隸屬海軍司令部，由軍委和海軍直接指揮，戰區協同。
每一支艦隊將由若干航艦戰鬥群和兩棲攻擊艦作戰群組成。
二、 組建北海、東海、南海的海防艦隊，設立北部、東部、南部的海防警備區，由對應的戰區領導和指揮，海軍協同。
海防艦隊屬於近海艦隊，負責「第一島鏈」內的防衛工作。
三、 戰略核潛艇部隊不歸屬任何戰區，直接由軍委和海軍統領和指揮。
四、海軍陸戰隊由戰區海軍領導。
文章表示，大陸海軍的改革必須以航艦的加入作出結構性調整，而劃分為遠洋艦隊和海防艦隊，可實現攻防結合的主動防禦戰略。
文章指出，鑑於大陸短期內（6年）將擁有4艘航艦，中期（12年）內增加至6艘，因此大陸海軍短期內的目標是建立4個航艦戰鬥群，分別配置第一艦隊和第三艦隊，中期內再增加2個航艦戰鬥群，配置第二艦隊。
據分析，通常一個航艦艦隊（戰鬥群）配置4艘防空驅逐艦和4艘護衛艦，另有1艘核潛艇，視情況也可用2至3艘AIP潛艇代替核潛艇。
大陸未來的第一艦隊和第二艦隊都面向太平洋，可以說是「中國的太平洋艦隊」。美國太平洋艦隊也有兩支艦隊，分別是第三艦隊和第七艦隊。
如此一來，中美便有4支艦隊同在太平洋，形成四雄角逐之勢。1060218
(中央社)
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