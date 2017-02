彌補貧富字彙落差 與寶寶多說話有助學習

親子課程教導家長與寶寶多說話,並將這些話錄起來,因為從這項課程得到的關鍵經驗是,就連嬰兒也可以跟爸媽對話,雖然他們往往只會微笑或咿咿呀呀,而非以單字來回話。

美聯社報導,爭論點是如何彌補「字彙落差」的難題。事實上,家境好的小孩入學前聽到的字彙遠多於低收入家庭小孩。新研究顯示,早點從中處理這個問題至少可以增加危險群幼兒的字彙,還可能影響一些學前教育準備因素。

羅德島州普羅維登斯(Providence)推出的課程是將「字彙計步器」繫在幼兒身上,來記錄他們每天從家人或保姆口中,而非電視,聽到多少字彙。

這個研究今天在波士頓美國科學促進會(AmericanAssociation for the Advancement of Science)會議上發表。

科學家長期來都知道單單與寶寶對話的力量有多大,而且越早開始越好。1995年一項重大的研究發現,低收入家庭小孩3歲前接觸到的字彙,比富裕家庭小孩少3000萬字左右。

「普羅維登斯說話課程」(Providence Talks)從2014年推出至今,已有1300多名嬰幼兒參加,這項計畫訓練家長每天與小孩建立更多對話。

首先,指導員會教授策略,像是不要只照著故事書念,而是要問關於圖畫的問題;開車外出時將廣播關掉,跟孩子說要上哪去;幫孩子穿衣時描述衣服顏色;停頓一會兒讓孩子有回話的機會。

初期結果顯示,2/3參與計畫的家庭情況出現改善。「普羅維登斯說話課程」執行董事莫里納(Caitlin Molina)說,計畫一開始,每天平均聽到8000個單字的孩子,在計畫結束後每日單字量增加到平均1萬2000字。(譯者:中央社陳昱婷)1060218

