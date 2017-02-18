彌補貧富字彙落差 與寶寶多說話有助學習
親子課程教導家長與寶寶多說話，並將這些話錄起來，因為從這項課程得到的關鍵經驗是，就連嬰兒也可以跟爸媽對話，雖然他們往往只會微笑或咿咿呀呀，而非以單字來回話。
美聯社報導，爭論點是如何彌補「字彙落差」的難題。事實上，家境好的小孩入學前聽到的字彙遠多於低收入家庭小孩。新研究顯示，早點從中處理這個問題至少可以增加危險群幼兒的字彙，還可能影響一些學前教育準備因素。
羅德島州普羅維登斯（Providence）推出的課程是將「字彙計步器」繫在幼兒身上，來記錄他們每天從家人或保姆口中，而非電視，聽到多少字彙。
這個研究今天在波士頓美國科學促進會（AmericanAssociation for the Advancement of Science）會議上發表。
科學家長期來都知道單單與寶寶對話的力量有多大，而且越早開始越好。1995年一項重大的研究發現，低收入家庭小孩3歲前接觸到的字彙，比富裕家庭小孩少3000萬字左右。
「普羅維登斯說話課程」（Providence Talks）從2014年推出至今，已有1300多名嬰幼兒參加，這項計畫訓練家長每天與小孩建立更多對話。
首先，指導員會教授策略，像是不要只照著故事書念，而是要問關於圖畫的問題；開車外出時將廣播關掉，跟孩子說要上哪去；幫孩子穿衣時描述衣服顏色；停頓一會兒讓孩子有回話的機會。
初期結果顯示，2/3參與計畫的家庭情況出現改善。「普羅維登斯說話課程」執行董事莫里納（Caitlin Molina）說，計畫一開始，每天平均聽到8000個單字的孩子，在計畫結束後每日單字量增加到平均1萬2000字。（譯者：中央社陳昱婷）1060218
(中央社)
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