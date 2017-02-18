好想讀輔大 備取男冒他人名放棄學籍

就讀某私立大學的華姓男子去年參加輔仁大學日文系轉學考，獲備取名額，經他精密計算與打聽，發現排在前頭李姓備取生若放棄名額，即能順利遞補，竟涉嫌冒李男名義傳真到輔大日文系辦公室放棄學籍成功，直到李男要登入學校系統，才發現遭除名，怒控華男。新北地檢署18日偵結依偽造文書罪嫌給華男緩起訴。

檢警調查，華男非常想念輔大日文，去年透過系辦等管道，得知有正取生放棄資格，但排在他前頭的備取生卻沒消息，為取得資格，冒名填寫「我是今年報考輔仁大學日本與文學系三年之備取生李某某……」表明放棄名額。

為了不被抓到，華男還在路上隨意找了一名學童請他到超商傳真給輔大，日文系未查明，即註銷李男學籍，直到李男登入輔大系統，此事才曝光。

華男到案坦承犯行，並與李男以8萬元達成和解，新北地檢署18日依偽造文書罪嫌給華男緩起訴處分。

(中時)