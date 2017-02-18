LPGA》新人錢珮芸澳洲處女秀 可望收「台灣第1」

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LPGA新人錢珮芸，澳洲公開賽可望收「台灣第1」。(TLPGA提供資料照)

LPGA澳洲女子公開賽第3輪只有13人揮出低於標準桿，LPGA菜鳥新人「Money」錢珮芸是其中1人，她這輪揮出72桿(-1)，以總桿217桿(-2)升至並列第22，躍居成績最佳台灣女將。

另3位晉級台灣女將徐薇淩交出74桿(+1)，以218桿(-1)並列第30，李旻爆出80桿(+7)，以219桿(+0)從首輪並列第2，一路下滑至並列第35，業餘小將林子涵揮出77桿(+4)，以223桿(+4)下滑至並列第63。

今年26歲的錢珮芸，第3輪在標準桿37桿的前9洞交出0鳥3柏忌40桿，後9洞展開反攻，打出5鳥1柏忌32桿，這輪以倒吃甘蔗表現收紅，讓自己排名拉升至「台灣第1」，19日決賽輪全力爭前10。

錢珮芸體型與前球后曾雅妮相當，也與曾雅妮同樣具有長程炮優勢，唯過去短桿與心理素質不夠強，以致2010年轉入職業以來，始終無緣台巡冠軍，直到前年赴美受訓，一向最弱的切桿與推桿才有長足進步，心理素質也隨著去年在Symetra磨練1年明顯提昇。

她去年在Symetra堪薩斯錦標賽奪冠，最終以年度獎金榜第10取得今年LPGA參賽卡，澳洲公開賽是LPGA生涯首戰，結果這場處女作可望獲得前20，是位具競爭力的潛力新秀。

李旻第3輪前9洞出現崩盤情況，前7洞爆出2個雙柏忌與3個柏忌44桿，雖後9洞以1鳥1柏忌守在平標準桿36桿，仍以80桿作收，錯失爭奪佳績機會。

美國女將莎拉絲第3輪以71桿(-2)交卡，以領先1桿的總桿209桿(-10)躍居榜首，澳洲選手珍史密斯、韓國20歲新秀吳素賢與泰國女將波南隆，同以210桿(-9)並列第2。吳素賢這輪則揮出當天最低桿68桿(-5)。

去年贏得5冠的泰國1姐艾莉雅，215桿(-4)並列第14，「球后」高寶璟219桿(+0)並列第35。

(中時電子報)