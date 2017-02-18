南投縣政府中庭 23日聯合徵才

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

南投縣政府與南投就業中心，將於2月23日上午9時30分至11時30分，在縣府中庭，辦理聯合徵才活動，請想找工作的鄉親，把握機會前往應徵，詳情請洽南投就業服務台049-2245727張小姐。

社會及勞動處表示，此次徵才廠商包括今國光學工業股份有限公司、台灣瑞曼迪斯股份有限公司、妖怪創界等3家提供42個職缺，工作內容為現場作業員、餐飲服務員、假日工讀生、模具助理工程師、門市人員等，歡迎民眾踴躍前往面試。

(中時)