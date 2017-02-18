鎖定高知名品牌電器 男子換標籤低價買
46歲的戴姓男子從去年底，鎖定北部某知名連鎖賣場，以換標籤方式，低價購買高價吸塵器、電鍋、空氣清淨機，新竹縣警察局刑事警察大隊肅竊組日前獲報後，組成專案，昨天在桃園龜山區，拘捕戴男到案，現場也查扣一批家電，並將戴男依照偽造文書、詐欺等罪嫌，移送法辦。
警方表示，戴男均鎖定品牌辨識度高的吸塵器、電鍋、空氣清淨機，並以不同品牌標籤取而代之，例如市價單價3萬多元的吸塵器，他換標籤則可以2000元得手，並趁賣場工讀生結帳，或是排隊人潮眾多時蒙混過關。
戴男自去年底開始犯案，鎖定同一賣場不同分店，遇到有機警員工發現價格不對、向其他員工求助時，戴男則會立即趁隙離開，不過身影早因此被監視器拍下。
該賣場位在竹北市的分店向警方報案求助，警方發現該男子已在十多間不同分店陸續犯案，因此組成專案小組，過濾監視器，也發現戴男都開他人車、住在他人房子內，層層詢問後，17日在桃園龜山區拘捕戴男到案。
由於戴男供稱，他所換取標籤是「別人給他的」，且將「換標籤」購得的商品，轉交給特定人士，警方懷疑此為集團犯案，此批贓物，有可能早已流入市面並由他人出售，除了將戴男移送法辦外，警方也會持續向上追查。
(中時)
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