男子電梯挾女童 住戶撞見倉皇逃
昨（17）日晚間8時許，新北市板橋區1名12歲女童從補習班下課步行返家，遭1名歹徒尾隨至民生路住處，女童進入電梯按下住家5樓按鈕，歹徒隨即跟進按下6樓，電梯抵達5樓時，女童走出電梯，歹徒突然猛力將女童拉回，壓制在地，女童不斷掙扎呼救，難敵歹徒蠻力。電梯抵達6樓再返抵1樓，歹徒讓女童起身，疑似要把女童帶往其他地點，幸好1名男性住戶進電梯，歹徒害怕事跡敗露，快步逃離現場。
女童飽受驚嚇，在電梯口打電話向母親哭訴，母親馬上下樓帶女兒向警方報案。警方調閱相關監視器，鎖定1名40歲左右的男子疑似涉案，目前已在擴大追查。
女童父母的親友得知，將過程貼上「我是板橋人」臉書社團，提醒女性網友及注意子女安全，並在貼文中公布歹徒相貌，要求網友肉搜，揪出這名歹徒。
(中時)
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