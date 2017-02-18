客運與大貨車擦撞 國一高雄路段塞車嚴重

國道1號高雄路竹路段南下340公里處，今天下午1時57分有1部中壢往高雄的國光客運汽車，與一輛貨櫃車發生擦撞，波及一輛大貨車及另輛小貨車，現場聯結車車頭嚴重變形，駕駛（約40歲）左大腿疑似封閉性骨折，被救護車送往義大醫院急救。

義大醫院表示，大貨車司機是38歲的謝姓司機、意識清醒，目前檢查中，因車禍造成車輛嚴重塞車，由警方在現場排除中，詳細肇事原因警方深入調查中。

(中時)