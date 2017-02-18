疑金正男斷氣前照片曝光 昏迷無意識
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，大馬警方逮捕第4名嫌疑。大馬媒體新海峽時報今天刊出金正男遇刺後轉送診療室身影，照片中的金正男已呈現昏迷狀態。
馬來西亞媒體中國報稱，金正男斷氣前一刻的照片曝光，他當時癱坐在椅子上，並無外傷，雙眼緊閉，疑已沒有意識。
全案隨警方調查，暗殺過程疑相繼曝光，大馬媒體根據閉路電視畫面顯示，落網女子的其中一人從背後掐住金正男頸部，以布塊捂住金正男的頭部，另一人則朝臉部噴射毒液。
金正男遭伏擊後，跑到10餘公尺外的機場服務台求援，不斷痛苦呻吟，聲稱「很痛啊，很痛啊，我被人噴射了液體」。警方人員攙扶金正男到機場診療室，但當時金正男已陷昏迷，隨後轉送醫院。1060218
(中央社)
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