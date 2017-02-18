港軍事專家：陸發展航艦艦隊主因是台灣
香港軍事專家梁國樑指出，中國大陸發展航空母艦艦隊的一個很大原因是台灣因素，是以航艦艦隊切斷台灣與外界的海空聯繫。
香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑今天在明報撰文，當中分析中共海軍在台海萬一爆發戰事時的部署戰略。
文章表示，中國大陸發展航艦艦隊很大一個原因是台灣因素。倘若共軍擁有數量可觀、實力強大的航艦艦隊，將來被迫「武統」便毋須將台灣「打個稀巴爛」。
文章假設台海統一戰爭爆發時中國大陸有4支航艦艦隊，中共海軍很可能用1支航艦艦隊監控，必要時切斷日本與琉球之間的聯繫；另1支航艦艦隊則穿插在琉球和台灣之間，阻隔琉球美日基地的馳援。
第3和第4支航艦艦隊很可能部署在西南太平洋和巴士海峽附近，嚴密監視關島、夏威夷、菲律賓的美國軍事基地，從而控制台灣周邊1000公里的海域，切斷台灣與外界的海空聯繫，以迫使台灣簽訂「城下之盟」，接受和平統一。
文章指出，在南海，中國大陸位於永暑礁、美濟礁、渚碧礁的三大機場將配合海軍艦隊和潛艇部隊，監控麻六甲、蘇祿海和巽他海峽等海上通道。
屆時若出現美、日軍事介入台海戰事，共軍的登陸作戰必定馬上進行，火箭軍勢必配合台海戰事首先摧毀琉球的美日基地，並將南海海域劃為戰時管制區。
此外，中國大陸的潛艇、核子潛艇部隊將出動，火箭軍的東風21D中程彈道飛彈密切配合，達到一舉圍殲日本海軍的目的。一旦需要，甚至摧毀日本本土的軍事基地和設施。
文章指出，如果中國大陸屆時不是4支而是擁有6支航艦艦隊，則贏面更加十拿九穩。1060218
(中央社)
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