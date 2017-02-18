沉默的金山神秘海岸 躍上國際舞台

好萊塢大導演馬丁史柯西斯（ Martin Scorsese ）執導、地球最強老爸連恩尼遜 (Liam John Neeson) 所主演的「沈默」近期上演，金山神秘海岸也因拍攝取景即將躍上國際舞台。

傳說中的神秘海岸位在金山區獅頭山公園下方與水尾漁港間，屬於北海岸及觀音山國家風景區範圍，可由獅頭山上往下走或由水尾漁港沿海岸經一線天進入。

神秘海岸為相當特殊的海蝕岩礁地形，包含有海蝕、豆腐岩、蜂巢岩、潮間帶潮溝與海崖等豐富的地形變化，天氣好除可看見海天一線廣闊的海岸美景外，並可遠望燭台雙嶼奇景，春夏交際的4 、5月間，並可看到綠石槽，以及北海岸原生的台灣百合，遍布屹立在山崖上，象徵台灣人堅毅不拔的精神。

新北市金山區長陳國欽表示，神秘海岸地形雖然特殊且風景優美，但如果遇到颱風來襲、風力8級或浪高6公尺以上時是禁止進入的，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處在周邊均有設有告示牌，提醒遊客進入之前務必留意，以免造成危險。

另外，金山區內還有很多景點，如金山青年活動中心、沙珠灣、跳石海岸、朱銘美術館、法鼓山、鄧麗君園區、魚路古道、清水農地、金包里老街及各式溫泉會館等，不同的季節來金山都將有不同的體驗，也歡迎大家到金山前來玩。

新北市金山區公所表示，到神秘海岸如果搭乘大眾交通工具，從淡水方向來可搭乘台灣好行皇冠北海岸線，或862、863線公車，從台北可搭乘1815、1068或953，從基隆一樣也可以搭乘台灣好行皇冠北海岸線，或790公車，再步行往水尾漁港約20分鐘。自行開車可從陽金公路(台2線) 、淡金公路及基金公路到達水尾漁港。1060218

(中央社)