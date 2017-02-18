外埔綠能生態園區 林佳龍：只許成功不許失敗

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台中市長林佳龍（中）關心外埔生態園區規劃，強調「只許成功、不許失敗」、創造多贏局面。（陳淑娥攝）

外埔堆肥廠停工閒置多年，將蛻變成綠能生態園區，圖為模擬示意圖。（環保局提供）

台中市外埔堆肥廠停工閒置至今近10年，環保局導入「厭氧先進處理」技術將轉型為綠能生態園區，讓垃圾變黃金！市長林佳龍18日關心園區規劃時表示，綠能生態園區「只許成功、不許失敗」，創造環保、農民、經濟發展多贏局面，有信心建立循環經濟全國典範。

「創造外埔奇蹟！」林佳龍指出，市府打造綠能生態園區，全國首創採用稻稈氣化發電將垃圾變黃金，成為全國最大的稻桿氣化發電廠、最大的綠能發電廠及最大的廚餘發電廠，創下3個全國第一。

林佳龍強調，推動生態園區已透過多場座談會與地方里長說明溝通，據統計高達7成5民眾支持，市府不會讓市民失望；未來綠能生態園區將創造環保、農民、經濟發展多贏局面，「只許成功、不許失敗」，有信心建立循環經濟全國典範。

環保局長白智榮指出，目前已於外埔及大甲區辦理5次座談與公聽會、15次廚餘處理場及厭氧發酵廠觀摩，強調廚餘厭氧發酵過程與沼氣發電完全採負壓密閉式處理，全力做好汙染防治。《回饋金自治條例》正修訂中，未來產生的電能出售台電後，一定比例回饋地方。

白智榮指出，大甲、外埔、后里及大安區等4區稻田面積達4千公頃，約5萬噸農作稻稈，經稻稈氣化發電，每年可產生5000萬度電力，提供1萬4300戶家庭一年用電量，每年可減少碳排量達2萬6000公噸；廚餘回收再生發電量年約540萬度，可提供1550戶家庭一年用電量。

(中時)