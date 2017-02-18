潔西卡罕見動怒 苦勸跟車台粉「卻被忽視了」
韓星潔西卡（Jessica）昨(17日)受邀來台參加Dior派對，歷經被指臭臉風波後，她近幾次來台都奮力大展親和力，微笑有問必答，沒想到遇到跟車的私生飯（探刺藝人私生活粉絲）仍讓她忍不住動怒，在IG罕見發文表示已向粉絲苦勸別跟車、很危險，「我卻被忽視了」。
潔西卡昨以一襲白色洋裝現身台北，之後在IG用英文留言說：「請別跟我的車，這對我們都極度危險，在我下車跟你們禮貌勸導時，我非常確定第一時間我就說清楚了，也和每一個人握手致意，然而，我卻被忽視了。」
潔西卡最後說：「我感受得到你們的愛，我也愛著你們，但如果你們能保持平安的話，我一定會常回來見你們，我保證。」此話隨後引來國外粉絲批評，台灣粉絲也氣憤表示：「這群人壞了台灣粉絲名聲」、「愛她就是離她生活遠一點」、「再喜歡也不該這樣，太超過了」。
(中時電子報)
關鍵字：潔西卡
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