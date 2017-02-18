司法院推動司改 強調立即可行

司改國是會議將在下週起召開分組會議，繼法務部前天搶先公布檢察體系自我改革的規劃後，司法院不落人後，宣布從人民觀點推動「立即可行的有感司改」，今(18)日下午特別召開記者會，提出不必提到國是會議討論，立即可執行並符合人民需求且務實的改革方案與措施，包括偵查中檢察官聲押、延押修刑訴法採強制律師辯護制度等。

司法院指出，自許宗力院長上任以來，積極配合總統府司法改革國是會議的籌備與召開，並在司法院內成立司法改革推動小組，歷經3個多月，在加強與社會對話、提升審判效能、堅守人權保障價值、確保正義實現、建構友善審判程序、推動透明司法等方面，已研議多項權責範圍內可立即執行的措施，並積極推行。

司法院秘書長呂太郎表示，民法第166條-1早就規定「契約以負擔不動產物權之移轉、設定或變更之義務為標的者，應由公證人作成公證書」，意即買賣房屋等不動產的契約必須公證，目的是避免事後紛爭，但是因為早年有「增加交易成本」等反對意見，所以《民法債篇施行法》在1999年又規定，上述條文的施行日期，「由行政院會同司法院另定」，但條文躺了10幾年始終沒施行。現在是落實該條文的時機，司法院會主動與法務部協調訂定施行日期。

呂太郎指出，除加強和解、調解，用「錄音」替代筆錄，防止濫訴，以及疏減訟源外，另將研採「刑事第二審採認罪協商制度，民事二審採獨任審制審判」、「加強相牽連訴訟案件合併審判」透過內規分給同位法官審理，一個紛爭一次解決，以落實裁判書簡化。

此外，為加強防逃機制，也將修刑訴法，規定宣判時被告必須到庭聆判、非羈押中被告諭知死刑、無期徒刑或兩年以上有期徒刑，宣判時法官要啟動羈押審查程序，擴大羈押替代範圍；檢察官必要時，可在裁判法院送交卷宗前就執行刑罰。

(中時)